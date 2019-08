Crisi di governo, Gad Lerner a Salvini: «Preso a schiaffi, errore sedersi vicino a Conte»

Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che al termine del dibattito andrà al Quirinale a dimettersi. Rifarei tutto, è stata la replica del vice premier, Matteo Salvini, che ha ascoltato il presidente del Consiglio seduto accanto a lui sui banchi del governo per andare poi a replicare dal suo scranno di senatore. Su quest'ultima vicenda è intervenuto anche il giornalista Gad Lerner, che ha punzecchiato Salvini su Twitter.

VEDI ANCHE Salvini bacia il crocifisso e replica a Conte: «Rifarei tutto, per gli insulti bastava Saviano»



Che errore ha fatto @matteosalvinimi a sedersi accanto a @GiuseppeConteIT al #Senato. Guardarlo mentre veniva pubblicamente preso a schiaffi deve essere stato imbarazzante anche per i suoi sostenitori pic.twitter.com/UOMHpmqX8v — Gad Lerner (@gadlernertweet) 20 agosto 2019

Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA