Covid, folla in strada a Napoli e Roma. Ricciardi: «Lockdown per le grandi città»

«In certe aree metropolitane il lockdown va fatto subito. Io avrei fatto Napoli zona rossa due settimane fa». Le immagini della folla assembrata sul lungomare del capoluogo campano e nelle vie dello shopping del Centro di Roma nell'ultimo weekend hanno fatto il giro dei social e non solo. Situazioni che preoccupano tanto che della necessità di una stretta è tornato a parlare Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La situazione, ha rilevato, è «drammatica, a volte tragica, in continuo peggioramento. Questa si profila come una tragedia nazionale, sono necessari interventi rapidi».

«Tragedia annunciata»

Questa, ha sottolineato Ricciardi, è «una tragedia nazionale annunciata. Ci vuole una catena di comando unica e dobbiamo prendere decisioni rapide». Inoltre, ha aggiunto, «vanno rafforzati medici e infermieri, anche spostando le persone da una parte all'altra del Paese, perchè molti tra di loro si stanno riammalando». È un «gabinetto di guerra con questi tempi e non si può aspettare», ha avvertito. Quanto alle posizioni del ministro della Salute Roberto Speranza, Ricciardi ha sottolineato come il ministro recepisca l'urgenza della situazione «con la massima serietà, ma poi si confronta con gli altri ministri e le Regioni ed i meccanismi decisionali sono tali per cui le decisioni non vengono prese con la rapidità che il ministro vorrebbe».

«Era tutto prevedibile - ha detto Ricciardi - Con il ministro Speranza già il 6 aprile avevamo preparato un piano che però doveva essere recepito dalle Regioni. Alcune lo hanno fatto, altre no».

