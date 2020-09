Covid, ​Emiliano: «Basta insulti, abbiamo aiutato il nord. Alle regioni del Sud avrebbero detto di tutto»

Parla il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Non possiamo accettare di essere presi in giro da gente che per anni e anni ha insultato e perseguitato noi del Sud. Figuratevi se quello che è successo al Nord con il Covid fosse capitato, in quelle proporzioni, a noi meridionali. Ci avrebbero detto di tutto. Invece proprio noi, durante l'emergenza, abbiamo aiutato le regioni del Nord ed è una cosa che ci ha riempito il cuore. Avremmo fatto lo stesso con chiunque ne avesse avuto bisogno. Questa è la nostra storia, questa è la Puglia», scrive su Facebook il governatore della Regione Puglia, Emiliano.

Ultimo aggiornamento: 17:24

