Coronavirus, sport a porte chiuse fino all'8 in Emilia, Lombardia e Veneto. Italia divisa in 3 zone: stretta per tutte le Regioni. Ecco il decreto del governo

Coronavirus, ecco il decreto del governo: l'Italia viene divisa in tre zone a seconda dell'infezione da contenere. La zona rossa, quella chiusa già da una settimana, con i comuni della zona di Codogno, Bertonico, Casalpusterlengo, e Vò nel Veneto. La zona gialla, che comprende Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e le province di Pesaro e Urbino, nelle Marche, e quella di Savona in Liguria. Infine tutte le altre Regioni, per le quali si dovranno applicare misure di prevenzione.

Per la zona rossa, c'è la chiusura dei negozi centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica (con eccezione per farmacie e negozi alimentari) e la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, culturali, sociali e ricreativi.

Per la zona gialla, sospesi gli eventi sportive e le trasferte dei tifosi. Sospese anche tutte le manifestazioni di carattere "non ordinario" comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso (cinema, teatri, discoteche etc.). L'apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Le scuole di ogni e grado resteranno chiuse ancora almeno fino al 7 marzo. Bar e Pub potranno servire solo al tavolo i loro avventori.

Per quanto riguarda la totalità del territorio nazionale, saranno agevolate tutte le forme di telelavoro. Sospese le gite scolastiche e le uscite didattiche fino al 15 marzo almeno. Obbligo di presentare il certificato medico per assenze scolastiche superiori ai 5 giorni.

Ma ecco tutte le misure nel dettaglio, nel testo del decreto.

