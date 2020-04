Coronavirus, stretta alla Camera: deputati anche in tribuna, espulsione per chi non ha la mascherina

Ultimo aggiornamento: 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I deputati potranno partecipare ai lavori dianche dalle tribune. E poi chi non rispetterà le misure anti-, come distanziamento sociale e obbligo della mascherina, sarà soggetto a sanzioni. «Come nel caso di tumulti». Dunque rischierà dal richiamo all'allontanamento dall'aula, con conseguente decurtazione economica dalla diaria. Sono le norme che si appresta ad approvare la Camera domani in ottica coronavirus. La vera novità riguarda l'apertura delle tribune ai parlamentari: 100 posti in più. Per arrivare così a circa 420 deputati.LEGGI ANCHE Coronavirus e bambini, la maggioranza incalza Conte: «Sostegno per i genitori e mascherine per i piccoli» La conferma arriva da Francesco D'Uva, questore della Camera in quota M5S. Che spiega: ««Alla Camera dei deputati in queste ore lavoriamo a stretto contatto anche con il presidente Roberto Fico per gestire al meglio e in sicurezza lo svolgimento dei lavori parlamentari. Presto saranno ufficializzate altre misure. Una di queste è l'utilizzo delle tribune per allargare lo spazio d'Aula a disposizione di deputate e deputati, specialmente al momento del voto».Allo stesso tempo, dice ancora D'Uva, «ritengo che, in generale, in Parlamento sia urgente stabilire sanzioni efficaci in caso di mancato rispetto delle misure Anti-Covid».Tutti questi temi saranno oggetto di confronto nella conferenza dei capigruppo di domani, a cui parteciperannoeccezionalmente anche i questori. «Non possiamo permettere che qualcuno metta a repentaglio la sicurezza dei colleghi che rispettano diligentemente le regole. Così come non può accadere che, a causa delle negligenze di alcuni, venga compromesso lo sforzo di tutti e l'immagine complessiva del Parlamento. Le Istituzioni - conclude D'Uva - sono e devono rimanere i luoghi dove le regole si pongono, ma dove soprattutto si rispettano. Luoghi dove si dà l'esempio».