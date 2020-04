Coronavirus e bambini, la maggioranza incalza Conte: «Sostegno per i genitori e mascherine per i piccoli»

Sostegno al reddito per le famiglie povere con bonus figli minorenni, supporto psicologico e materiale per neogenitori e neonati; pasto scolastico alle famiglie più povere, mascherine e guanti per i più piccoli. Sono queste le proposte - messe nero su bianco - dei parlamentari di maggioranza che ieri hanno incontrato il premier Giuseppe Conte. Il gruppo - che comprende esponenti di Pd, Iv, M5S e Leu - chiede al governo di inserire norme ad hoc per l'infanzia nel prossimo decreto-legge.

Ultimo aggiornamento: 18:03

