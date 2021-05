Coprifuoco, Salvini: «Ora basta. Si riaprano ristoranti, bar e palestre al chiuso»

Il leader della Lega, Matteo Salvini, continua a premere per l'annullamento del coprifuoco come misura di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il superamento del limite di orario per la libera circolazione sarebbe possibile, a suo avviso, grazie agli ultimi dati confortanti della pandemia. L'Italia ha dati sanitari «che ci permettono di chiedere, a nome di migliaia di sindaci e di tutte le Regioni, il ritorno al lavoro, alla libertà e alla vita», dice Salvini durante la videoconferenza di questa mattina in vista della cabina di regia di lunedì.

Collegati, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Erika Stefani, i governatori e alcuni sindaci tra cui il responsabile enti locali Stefano Locatelli. La Lega chiede, tra le altre cose, «la riapertura di bar e ristoranti al chiuso almeno al 50%, un programma di cancellazione del coprifuoco da qui ai prossimi giorni, via libera a palestre e piscine al chiuso». Salvini sottolinea che «anche le riaperture di fine aprile non hanno portato alcun risultato negativo, si assiste anzi ad un costante miglioramento».

