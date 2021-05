Gregoretti, Matteo Salvini: «Rifarei tutto, sinistra usa la magistratura per vincere le elezioni»

Matteo Salvini è stato prosciolto dal giudice di Catania Nunzio Sarpietro «perché il fatto non sussiste». Il leader della Lega, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona per il caso della nave Gregoretti, ha poi festeggiato la sentenza di non luogo a procedere: «Dedico questa bella giornata e questa assoluzione ai miei figli, agli italiani e agli stranieri perbene e alle forze dell'ordine - ha detto dopo che il Gup ha letto le motivazioni nell'aula bunker del carcere di Bicocca -. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso i confini dell'Italia ha fatto semplicemente il suo dovere. Il Giudice ha studiato lavorato e si è preso le sue responsabilità - continua Salvini -. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate. L'Italia è l'unico Paese dell'Ue dove la sinistra politica ha mandato a processo un ministro non per reati corruttivi, ma per scelte di governo. Abbiamo la sinistra più retrograda del continente europeo, che usa la magistratura per vincere le elezioni dove non riesce a vincerle in cabina. Spero che la sentenza sia utile agli amici del Pd e del M5s, le battaglie si vincono o in Parlamento o nelle campagne elettorale».

🔴Catania, il giudice ha deciso: NO AL PROCESSO perché il fatto non sussiste! Grazie a chi mi ha sostenuto, vi voglio bene ❤️ pic.twitter.com/QWYOaZtlGy — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 14, 2021

«Non penso a fare pressione, l'unica che faremo nelle prossime ore, e ho convocato per domani mattina un vertice fra ministri, governatori, sindaci e amministratori della Lega che presiederò personalmente, è perché lunedì si torni alla libertà con le riaperture di tutte le attività, al chiuso e all'aperto, di giorno e di sera, superando il limite delle 22», chiude Salvini.

Migranti - Il leader della Lega torna sulla questione migranti: «L'Italia è unico paese dove sono aumentati gli arrivi degli irregolari, quindi qualcuno non sta facendo il lavoro che dovrebbe fare. Ribadisco che, se e quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l'immigrazione regolare è un fattore positivo, l'immigrazione in stile Lampedusa, con tremila sbarchi nel fine settimana, porta il caos».

