Conte ha incontrato Siri: attesa per oggi la decisione sull'indagato

È finalmente avvenuto l'atteso faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. L'incontro si è tenuto ieri sera ma fonti della maggioranza non aggiungono altro in merito al contenuto e all'esito. La decisione sulle eventuali dimissioni di Siri dovrebbe arrivare oggi. Salvini ha blindato il sottosegretario leghista, mentre M5S continua a chiederne un passo indietro fino alla conclusione delle indagini.

Conte avverte Salvini e Di Maio: questa rissa va chiusa

Ultimo aggiornamento: 10:32

