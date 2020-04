​Mattarella vede Conte: solidarietà Ue per ripartenza

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo. Non potendo esserci il tradizionale pranzo pre-consiglio oggi - si è appreso - c'è stato un colloquio, senza ministri, tra presidente e premier, durante il quale si è fatto il punto sullo stato delle trattative in corso tra i Paesi dell'Unione europea per l'emergenza del coronavirus.

Il presidente della Repubblica si augura che al Consiglio europeo di domani si concretizzi quella solidarietà europea necessaria per una ripartenza economica e sociale. È quanto è emerso dall'incontro odierno tra il presidente Mattarella e il premier Conte, Un colloquio dedicato a fare il punto sullo stato delle trattative tra i Paesi dell'Unione europea per fornire risposte ai cittadini sull'emergenza coronavirus.

