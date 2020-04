Continua le lunga frenata del Coronavirus a Civitavecchia e nel comprensorio. Molto confortante il bollettino regionale di oggi: un solo contagiato, una donna residente in città, e nessun decesso.



Ma soprattutto è il numero dei guariti a far tirare un grosso sospiro di sollievo. Oggi nel comprensorio se ne contano ben 31: 22 a Civitavecchia, 6 a Santa Marinella e 3 ad Allumiere. In città si tratta di persone tra i 23 e gli 80 anni.



Intanto proseguono i controlli nelle Rsa. Nella mattina di oggi i medici della FIMMG e gli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della Asl hanno ispezionato la residenza Santa Marinella, mentre nei prossimi giorni verranno effettuati sopralluogi a Villa Santina e all'istituto Santa Rita di Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA