Senato, manca il numero legale in commissione, la Lega esulta: «È solo l'inizio»

Senato, manca il numero legale in commissione, la Lega esulta. Calderoli: «È solo l'inizio». «Questo pomeriggio per due volte consecutive è saltata la seduta della prima commissione del Senato per la mancanza del numero legale richiesto. Da adesso i signori della maggioranza di Palazzo impareranno cosa significa avere un movimento come la Lega che fa opposizione! Glielo avevo premesso. E questo è solo l'inizio! Per ora. Lega-maggioranza 1-0». Lo afferma Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

Ultimo aggiornamento: 16:22

