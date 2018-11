Violenza donne, il governo approva il codice rosso: corsia preferenziale per le denunce

Le denunce per maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o di convivenza, saranno portate direttamente al pm che dovrà sentire la donna entro tre giorni. ​Il codice rosso, La cosiddetta corsia preferenziale per le denunce e indagini più rapide sui casi di violenza alle donne è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Il ddl porta le firme dei ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno.



Il premier Giuseppe Conte e i ministri hanno indossato un nastrino rosso durante la riunione del governo a Palazzo Chigi. Una scelta simbolica di vicinanza alle donne vittime di violenza, nel Cdm che ha appena approvato il Codice Rosso.