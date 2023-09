Christian Greco, la Lega: «Sangiuliano cacci il direttore del museo egizio, ideologico e razzista»

«Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, faccia un gesto di dignità e si dimetta. Faremo di tutto per cacciarlo e chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si dimette lui». Lo chiede, intervistato da Affaritaliani.it, il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.

Piove nel nuovo Museo del Cairo, allarme e ironia sui social: «Impermeabili alle statue»

«Qualche anno fa - racconta Crippa - Greco decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e io chiesi ai cittadini di protestare inondando il centralino di telefonate.

Chi è

Nato ad Arzignano in provincia di Vicenza da famiglia di origini siciliane, Christian Greco si è diplomato nel 1994 con il massimo dei voti presso il Liceo Antonio Pigafetta. Ammesso al Collegio Ghislieri di Pavia, si è laureato nel 1999 in Lettere Classiche con una tesi in Archeologia del Vicino Oriente antico all'Università degli Studi di Pavia e poi in Egittologia presso l'Università di Leida nei Paesi Bassi. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Egittologia presso l'Università di Pisa nel 2008. Ha insegnato materie letterarie al liceo a Leida tra il 2003 e il 2008 e allo "Stedelijk Gymnasium Haarlem" (Liceo Classico di Haarlem) ed è stato epigrafista dell'Istituto orientale dell'Università di Chicago a Luxor dal 2006 al 2010.

Dal 2009 al 2014 è stato curatore della sezione egizia del Rijksmuseum van Oudheden di Leida. Greco è stato membro della missione archeologica del Rijksmuseum van Oudheden a Tell Sabi Abyad nel 1997-1998, della missione dell'Università di Pisa a Dra Abu el-Naga nel 2005-2006, della missione dell'Università di Leida e del Museo Nazionale delle Antichità a Saqqara nel 2002, della missione dell'Università Cà Foscari (Venezia) a Gebel Barkal in Sudan nel 2013.

Nel 2014 è diventato Direttore del Museo Egizio di Torino, a seguito di un concorso internazionale indetto dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie, la cui presidente è, dal 2012, Evelina Christillin. Dal 2014, assieme a Lara Weiss, dirige la missione italo-egiziana a Saqqara in Egitto, che investiga un gruppo di tombe del Nuovo Regno, tra cui quella di Horemheb. Nel 2023 la missione ha annunciato la scoperta della tomba di Panehsy, responsabile del tempio del dio Amun.