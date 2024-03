Cateno De Luca candida il Capitano Ultimo (che arrestò Riina) e l'ex sindaco di Amatrice per le Europee

Nuovi tasselli si aggiungono al puzzle di alleanze che il sindaco di Taormina Cateno De Luca sta mettendo insieme in vista delle Europee. Ad aderire al progetto del “Fronte della Libertà” stavolta sono il Capitano Ultimo, al secolo Sergio De Caprio e lo storico sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. In un'affollata conferenza stampa a Montecitorio, l'ex ufficiale dei Ros che arrestò Totò Riina, mascherina anti-Covid sul volto, non parla («ha avuto un intervento alle corde vocale» spiega l'esponente di 'Sud chiama Nord' Laura Castelli), ma mostra il suo simbolo: un cerchio diviso in due, con una parte bianca e una nera dove troneggia il suo nome di battaglia: ' Capitano Ultimò.

La lista

E mostra il suo logo “I civici in movimento” anche Pirozzi: un tondo con la scritta del Movimento stampata sopra la suola stilizzata di uno scarpone. «Vogliamo raccontare un mondo diverso, che non ha voce e lo slogan della nostra campagna elettorale che partirà da Amatrice - spiega il sindaco della città terremotata - sarà non a caso 'Un mondo a partè». «Sono molto deluso da Giorgia Meloni», racconta anche se rivendica di essere di centrodestra.

Il progetto

«Si compie la profezia del Sud che chiama e del Nord che risponde - dice il sindaco di Taormina - ed è quello di cui parlai con Umberto Bossi l'ultima volta che ci siamo visti» perchè «io - aggiunge - sono sempre stato affascinato dalla vera Lega, non da quella di 'Matteo Verdinì». De Luca, che parla del Capitano Ultimo come del «simbolo della lotta che intendiamo fare alla mafia», attacca Matteo Renzi, che nel giro di qualche ora annuncia querela. «Lui cerca di fare l'accordo con uno come Totò Cuffaro - dichiara - e noi invece ci alleiamo con il Capitano Ultimo questa è la differenza». Quindi avverte che la strada da fare è ancora lunga perché, nel logo che mostra alla stampa, restano 2 cerchi vuoti: «Il 4 aprile faremo un'altra conferenza stampa e potrebbero esserci sorprese». «Abbiamo lasciato il tempo di una riflessione pasquale», spiega sorridendo. Sabato avverte che sarà a Milano per una manifestazione dal titolo «Roma ladrona» e che la sua intenzione è quella di fare «una spedizione dei Mille» al contrario: «Partiremo il 5 maggio dalla Sicilia» per sbarcare in altre regioni verso il Nord. «L'obiettivo - confessa - è partire da mille il 5 maggio per arrivare ad un milione l'8 e il 9 giugno», data delle europee.