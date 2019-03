Calenda e Steve Bannon a confronto sul sovranismo: il match a Roma moderato dalla Annunziata

Steve Bannon l'ipersovranista trumpiano e Carlo Calenda l'ultraeuropeista in predicato di candidarsi con il Pd per il voto del 26 maggio. Che match! L'ha organizzato Comin & Partners nella sede di piazza Santi Apostoli, sarà moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata e va in scena lunedì alle 19.



Chi vincerà tra il principe del sovranismo americano che è stato consigliere del presidente repubblicano e il campione della cultura del rilancio europeista? Bannon, 65 anni, Carlo Calenda, 45 anni: ognuno ha il suo modello di democrazia e vinca il migliore.



Sono opposti gli angoli visuali da cui i due guardano la realtà e lo sviluppo del mondo occidentale. Da una parte c'è la dottrina politica che sostiene la preservazione o la riacquisizione della sovranità nazionale per i popoli e per gli Stati, in contrapposizione alle istanze e alle politiche delle organizzazioni internazionali e sovranazionali. Dall'altra c'è la cultura del multilateralismo e di un nuovo protagonismo del Vecchio Continente in chiave di apertura e condivisione larga dei destini.

