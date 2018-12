Giulia Bongiorno: «Troppo inglese nella pubblica amministrazione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Amo l'ma qui si sta esagerando». Il ministro - non la ministra, come lei giustamente ci tiene a precisare ogni volta - Giulialancia l'allarme. Che è questo: nella lingua della, di cui è titolare, si esagera nel ricorso a parole e a espressioni - specialmente quando si parla di informatica - del vocabolario anglosassone. Che sono considerate più veloci, ma risultano invece meno chiare al comprendonio di tutti.LEGGI ANCHEDa donna e politica intelligente, come è ovvio la Bongiorno non mira affatto all'autarchia linguistica. Sottolinea soltanto che la lingua italiana è ancora viva, ammirata sia qui sia all'estero e meritevole di essere coltivata anche nella pubblica amministrazione. Very good, verrebbe da dirle. Anzi, brava.