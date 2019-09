Berlusconi, il giudice: può procedere con i pignoramenti a Veronica Lario

Silvio Berlusconi, nella battaglia a colpi di ricorsi e controricorsi con Veronica Lario, ha avuto il via libera ad andare avanti con i pignoramenti dei beni della ex moglie la quale di recente si è vista confermare dalla Cassazione la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano le ha revocato l'assegno di divorzio invitandola a ridare indietro al Cavaliere 46.345.600 euro.

Oggi infatti il giudice di Monza Nicola Greco ha rigettato la richiesta, avanzata dall'avvocato della ex first lady, Cristina Morelli, di sospensiva della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo firmato attorno alla metà dello scorso luglio da un altro giudice monzese, Carlo Albanese. Decreto che riguardava il maxi assegno che lei dovrebbe restituire al leader di Forza Italia, assistito dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli e Valeria De Vellis.

Con il provvedimento di oggi del Tribunale di Monza il Cavaliere può quindi procedere, se lo vorrà, con il pignoramento di altri beni della ex moglie oltre a quelli già pignorati a partire dal 4 settembre e cioè i conti correnti a lui intestati (eccetto una mini riserva della signora Lario) in 19 banche su cui sono depositati somme di denaro, titoli, obbligazioni e quant'altro a sua volta bloccati da Veronica nell'aprile del 2017.

Allora infatti l'ex first Lady aveva proceduto con il pignoramento di tali conti, di cui quindi era diventata la potenziale beneficiaria (in realtà la procedura con una serie di ricorsi non è mai andata avanti e i beni sono rimasti congelati) in quanto riteneva di essere creditrice di circa 23 milioni (ora per via di ulteriori conteggi scesi a 14), cifra che comprendeva una quota, quella più consistente, del pagamento residuo da parte di lui di una serie di mensilità dell'assegno di separazione e un'altra quota, relativa ad alcune mensilità, dell'assegno divorzile adesso cancellato. Ora sono attese nuove contromosse del legale di Veronica Lario.

