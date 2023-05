Domenica 7 Maggio 2023, 00:03

La struttura Mediaset si è occupata della realizzazione del cosiddetto video della resurrezione di Silvio, con i tecnici di Cologno Monzese che hanno portato le luci e le altre apparecchiature - compreso il “gobbo” su cui far leggere al Cavaliere il discorso - nella suite al sesto piano dell’ospedale San Raffaele. E dopo tre volte, alla quarta, sia Berlusconi sia Marta sia Orazio - padre della Fascina e ormai super-consulente politico del Cav - sia i pochi altri presenti alla registrazione hanno convenuto: «Questa va bene!». E considerando lo stato di salute di Berlusconi, il video, nonostante qualche lentezza nell’eloquio del protagonista, qualche parola sforzata, il sorriso che non c’è più e non può più esserci, funziona per lo scopo a cui serve.

Berlusconi, Tajani, e il futuro di Forza Italia: l'Europa, il governismo e uno sguardo a Terzo polo e Pd

Che non è solo quello del Silvio Rieccolo, ma senza cravatta sulla camicia scura, ma è anche quello del Re Taumaturgo. Capace, se non di risanare del tutto se stesso, di guarire - o di provare a farlo - il suo popolo dalla sfiducia, dalla voglia di dilaniarsi intorno alla sua eredità, dalla paura del futuro e dallo spettro di finire preda di Renzi o prima ancora di Meloni o Salvini. «Saremo pronti a batterci l’anno prossimo alle elezioni Europee» è dunque il messaggio del Re Taumaturgo rivolto agli avversari e agli alleati (non credete di speculare sulle mie spoglie ancora non ci sono) e indirizzato ai suoi in questo senso: l’erede di me stesso sono Io e finché ci sarò Io si vince e potete sentirvi sicuri che nessuno vi toccherà. Perché «gli italiani ci considerano i loro santi laici, i santi protettore della loro libertà e del loro benessere».

E così il Cavaliere è diventato il Santone e se da sempre la sua predicazione è stata un mix di misticismo e spiritualità stavolta si avverte in lui un surplus di religiosità, meno aggressiva e meno sorridente (non sembra più avere «il sole in tasca» l’anziano Silvio ormai privo di quel ritmo e fraseggio che lo resero un’icona rock) ma più profonda e crepuscolare. E nella quale la parola «emozione», quella di ritrovare il suo popolo e di raccontargli le sofferenze in corso (ossia il camicione ospedaliero appena dismesso almeno per il tempo del video mentre ora «dopo un mese ho indossato di nuovo giacca e camicia») suona più autentica che mai. Così come il suo desiderio di sentirsi e di voler essere percepito come un classico, ossia come un eterno in grado misticamente di trasmettere il suo scettro - occhio: Canale5 ha fatto la diretta dell’incoronazione di Carlo III e Rete 4 la diretta della resurrezione di Silvio I e unico mentre il capogruppo Barelli, tajaneo, sul palco milanese fa notare: «A Londra c’è un nuovo re e qui da noi incoroniamo un’altra volta il nostro sovrano» - al fedelissimo Tajani e a Marta. Alla quale è dedicato il passaggio più toccante: «Quando mi sono risvegliato nel mio letto al San Raffaele, ho detto: ma come mai sono qui? E la mia Marta ha risposto: perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando a salvare la nostra democrazia e la nostra libertà».

La centralità di Marta trova nel video la sua riconferma. Ovvero, se i politicanti degli altri partiti ma anche alcuni esponenti azzurri credono di potere avere gioco facile (per esempio l’ex capogruppo dei deputati, Cattaneo ha detto: «Il nostro deve diventare un partito contendibile»), si sbagliano perché il lascito, in vita, del fondatore è per l’amico Antonio rassicurante ministro degli Esteri, per Marta ben guidata da papà Orazio e già dotata del suo cerchio magico composto da Sorte, Ferrante, Benigni, neo-trinità azzurrissima.

LE STOFFE

Un piccolo grande particolare racconta le rivalità all’ombra di Re Silvio. Appare nella sala milanese uno striscione a favore della Ronzulli («Forza Licia»), alcuni militanti lo tolgono perché dicono che ne copre un altro (quello dei berlusconiani arrivati da Cuneo) e il pezzo di stoffa in onore della ex plenipotenziaria riappare da un’altra parte, affianco a quello pro-Fascina che con su scritto: «Marta sei una leader, il popolo di Forza Italia ti ama». A riprova che c’è dicotomia tra le due donne ma il Re è stato chiaro. E il sovrano diventato assai - il bicchiere d’acqua sul tavolo del video serve a stremarlo di meno - sapendo che non potrà più fare politica come prima si è ritagliato il format del santone che guida la sua Evita.