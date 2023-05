Berlusconi alla convention di FI racconta la discesa in campo: "Dovevamo fermare comunisti"

(Agenzia Vista) Milano, 06 maggio 2023 "Nel 1994 decidemmo di scendere in campo per non lasciare l'Italia in mano ai comunisti". Il videomessaggio di Berlusconi alla convention di Forza Italia. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev