Basilicata, Salvini: ora si cambia l'Ue, governo dura altri 4 anni

«Si sta meglio in due anche se si litiga. Meglio avere quattro occhi al posto di due», dice Matteo Salvini a chi gli chiede se dopo le europee sogni una Lega autosufficiente. Dopo le elezioni in Basilicata che hanno confermato il ribaltamento dei rapporti di forza tra Carroccio e M5S dal voto del 4 marzo 2018, il vicepremier leghista ci tiene a rassicurare l'alleato di governo: «Questo governo e questa alleanza ci sta permettendo di fare quello che per anni abbiamo sognato. Non vedo possibile alcunché di diverso», assicura. Ed esulta: «Grazie. La Lega in un anno triplica i voti,vittoria anche in Basilicata! 7 a 0, saluti alla sinistra e ora si cambia l'Europa».

M5s, il ritorno all'opposizione una strada obbligata

«Se qualche osservatore o analista pensa che io abbia convenienza a far saltare il governo, dico di no. Non ho incassi personali o partitici. Il mio orizzonte dura 4 anni e tre mesi. Non ci sono lusinghe che possano farmi cambiare idea», spiega. «Non ambisco a fare nulla di diverso da quullo che sto facendo e mi trovo bene con la squadra con cui sto lavorando».

«I 5 Stelle hanno avuto comunque un buon risultato. Se fossi Luigi Di Maio, non mi preoccuperei», continua. «Per quello che mi riguarda, si va avanti. Gli sconfitti stanno a sinistra, sono loro che governavano quella regione». E poi: «Non ho grosse preoccupazioni sui numeri al Senato: poi l'Aula deve votare nel merito, al di là della maggioranza credo che un'opposizione intelligente come quella di Fi e FdI se si trova d'accordo appoggerà le nostre misure».



