Basilicata, elezioni regionali: Antonio Mattia, candidato di M5s

Antonio Mattia, laureato in Giurisprudenza, sposato e padre di due bambini, è candidato del M5s alla presidenza della Regione Basilicata - è un imprenditore di 47 anni che opera a Potenza nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento per famiglie e bambini.

Prima aveva lavorato a lungo nel settore commerciale. Appassionato di storia del diritto, di economia e di politica, Mattia è un attivista pentastellato dal 2012. È sicuro che la Basilicata «possa diventare il baricentro dello sviluppo del Mezzogiorno d'Italia». Ha già indicato gli assessori che faranno parte della sua giunta, se domani sarà eletto presidente. Due scelte hanno colpito in modo particolare: il manager Pietro De Sarlo per le politiche dello sviluppo e, «in pectore» per la sanità, un magistrato in servizio nel Palazzo di giustizia di Potenza.

