Basilicata, elezioni regionali: Valerio Tramutoli candidato di Basilicata possibile

Valerio Tramutoli è candidato governatore di Basilicata possibile, è decimo di 12 figli, insegna da oltre 20 anni Telerilevamento ambientale nell'Università della Basilicata e vanta poco meno di 200 pubblicazioni scientifiche.

Nella sua biografia, dice di «amare da 40 anni Giovanna e, da meno tempo, ma non con meno intensità, le mie due figlie». Il suo programma ha come priorità la proposta di liberare in dieci anni la Basilicata dalle fonti energetiche fossili: è il risultato di un impegno politico che per Tramutoli è cominciato direttamente nel 2003 con la lotta contro il progetto di realizzare in Basilicata il deposito unico nazionale delle scorie nucleari.

«Amo il mio lavoro, ma credo che la partecipazione diretta alla vita politica diventi un imperativo civile quando i valori fondanti del nostro vivere insieme sono messi in discussione».

