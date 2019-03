Basilicata, elezioni regionali, Vito Bardi è il candidato del centrodestra

Vito Bardi, nato a Potenza nel 1951, è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata. E' entrato in politica «dalla porta principale», designato a guidare lo schieramento di centrodestra per conquistare la Regione Basilicata dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Ex generale della Guardia di Finanza, Bardi ha quattro lauree (Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze internazionali e diplomatiche e Scienze della sicurezza economica e finanziaria) e, durante la sua carriera nelle fiamme gialle, ha ottenuto decine di riconoscimenti. Sposato da oltre 35 anni, ha due figli ormai adulti: «Ho servito lo Stato con passione e determinazione, mettendomi al servizio della collettività, senza mai risparmiarmi». Infatti, uno degli slogan scelti è chiaro: «Presente». Ha una «grande passione» per il calcio: «Le uniche pause me le concedo quando gioca il mio Napoli».

Vito Bardi è sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, lista Basilicata Positiva e Idea.



