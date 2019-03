Basilicata, elezioni regionali, Carlo Trerotola è il candidato del centrosinistra

Carlo Trerototola, "farmacista di strada", come si è definito lui stesso, 62 anni, è il candidato del centrosinistra in Basilicata, «perché c'è del buono in Basilicata». Trerotola è sposato e padre di due figli, e ci tiene a sottolineare che della sua famiglia fanno anche parte due cani, un gatto e un coniglio. Non ha mai fatto politica, ma è figlio di uno storico dirigente lucano del Msi: lui in questi giorni di campagna elettorale, ha ammesso di ascoltare comizi di Giorgio Almirante ma di non aver mai avuto la tessera missina.

Alla guida di una grande e frequentata farmacia situata in uno dei quartieri più popolari di Potenza, Trerotola insiste sull'importanza del «gioco di squadra: la mia politica - ha detto nei comizi in giro per la Basilicata - sono le persone, le loro necessità e i loro bisogni».

Carlo Trerotola è sostenuto delle liste Comunità Democratiche (Pd), Avanti Basilicata, Basilicata Prima-Riscatto, Progressisti Basilicata e Verdi.

