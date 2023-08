Italiani scappano dal ristorante in Albania, Meloni fa saldare il conto all'Ambasciata: «Noi rispettiamo le regole e saldiamo i nostri debiti»

Ha fatto molto discutere in Albania la notizia dei quattro turisti italiani scappati da un ristorante di Berat senza pagare il conto. Le immagini della "fuga" sono diventate virali sui social, scatenando un acceso dibattito sulle conseguenze di questa ondata di vacanzieri (per lo più italiani) nel Paese del presidente Edi Rama. A mettere una pezza ci ha pensato il premier Giorgia Meloni, che ha dato disposizione all'Ambasciata d'Italia in Albania di saldare il conto non pagato dai quattro turisti nostrani.

Albania, italiani scappano dal ristorante senza pagare (ripresi dalle telecamere). Il ristoratore: «Il conto? 20 euro a testa. Non era mai successo»

Ambasciata italiana in Albania paga il conto dei turisti "scrocconi"

«Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat», si legge in una nota diffusa dall'Ambasciata a Tirana. «Gli italiani - è la conclusione del comunicato - rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano».

Rama: «Ecco come ha reagito Meloni»

In un'intervista a "La Stampa" il premier albanese Edi Rama ha raccontato che quando ieri, durante il loro incontro a Valona, ha riferito dell'episodio del gruppo di italiani scappati dal ristorante senza pagare il conto, «tutti ridevano.

Cosa è successo

I quattro italiani protagonisti della deprecabile “fuga” erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale e le immagini diffuse sui social. Secondo quanto riportano i media locali, il conto da pagare era di soli 8.451 lek, circa 80 euro. In pratica 20 euro a persona. Il proprietario del ristorante, intercettato dal media albanese Report Tv, ha raccontato: «Non ci era mai successo. Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek».