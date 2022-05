Omicron 4 e 5, Bassetti: «Reinfezione a distanza di poche settimane. Immunità di gregge un'utopia»

Trainate dalla variante Omicron, aumentano su scala nazionale le reinfezioni da Covid-19. I riflettori degli esperti sono puntati su Omicron 4 e 5, sottovarianti “in grado di infettare nuovamente anche nel breve”, mette in guardia Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il vaccino, atteso nella sua versione aggiornata, rimane l’arma fondamentale nella lotta al contagio, soprattutto in vista di un autunno in cui “il virus tornerà a circolare molto” e a far registrare “numeri importanti”.