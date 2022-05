Omicron, nuovi sintomi: dalle lesioni cutanee alle macchie sulle unghie. Tutti i segnali del virus

Cambiano i sintomi di Omicron. Il virus si evolve, muta forma e spuntano nuove varianti. E così arrivano anche altri segnali che indicano quando si è contagiati. Sono tutti segni importanti che possono avvertirci della presenza nel nostro corpo del coronavirus e quindi permetterci di effettuare un tampone e verificare se potenzialmente siamo in grado di diffondere il Covid oppure no.

Nuovi sintomi Omicron, quali sono

A oltre due anni dall'inizio della pandemia, ogni giorno si registrano centinaia di migliaia di casi di COVID in tutto il mondo. Con la comparsa di nuove varianti, anche i sintomi della COVID si sono evoluti. Inizialmente, Il Ministero della Salute considerava la febbre, la tosse e la perdita o il cambiamento dell'olfatto o del gusto come i sintomi principali che potevano indicare un'infezione da COVID . Ma ora le linee guida sono state aggiornate.

Ma che dire di alcuni segni e sintomi più oscuri? Dalle lesioni cutanee alla perdita dell'udito, i dati emergenti ci mostrano sempre più spesso che i sintomi della COVID possono andare oltre a quelli che ci si potrebbe aspettare da un normale raffreddore o da un'influenza.

Orticaria e rush cutaneo

I disturbi cutanei legati a Omicron non sono rari. Uno studio britannico pubblicato nel 2021 ha rilevato che un paziente su cinque presentava solo un'eruzione cutanea e nessun altro sintomo. Il covid può colpire la pelle in vari modi. Alcune persone possono presentare un'eruzione maculopapulare diffusa (aree piatte o rialzate di pelle scolorita), mentre altre possono presentare orticaria (aree rialzate di pelle pruriginosa). Il termine "dita dei piedi COVID", invece, descrive lesioni cutanee rosse, gonfie o vescicolose sulle dita dei piedi. Questo sintomo è più comunemente osservato negli adolescenti o nei giovani adulti con sintomi lievi o assenti. La maggior parte delle lesioni cutanee COVID tende a scomparire dopo qualche giorno o, in alcuni casi, dopo qualche settimana, senza bisogno di alcun trattamento specialistico. Se però la pelle è molto pruriginosa o dolorosa, si può consultare il medico di famiglia o il dermatologo, che può consigliare un trattamento come una crema.

Le dita dei piedi "COVID"

Lesioni cutanee rosse, gonfie o vescicolose sulle dita dei piedi. Questo sintomo è più comunemente osservato negli adolescenti o nei giovani adulti con sintomi lievi o assenti. Perché? Durante un'infezione, compresa quella da SARS-CoV-2 (il virus che causa la COVID-19), il nostro corpo cerca naturalmente di esprimere che è sottoposto a uno stress insolito. Può farlo in una varietà di modi strani e meravigliosi, anche attraverso le unghie, che possono cambiare. Come? Linee di Beau, ovvero rientranze orizzontali che si formano alla base delle unghie delle mani o dei piedi quando c'è una temporanea interruzione della crescita delle unghie a causa di uno stress fisico del corpo. Ma anche linee di Mees, linee bianche orizzontali che compaiono sulle unghie, che si ritiene siano causate da una produzione anomala di proteine nel letto ungueale. E poi un disegno rosso a mezzaluna che si sviluppa alla base delle unghie (il meccanismo alla base di questo cambiamento non è chiaro). I dati sul numero di persone che soffrono di unghie COVID sono limitati, ma è stato stimato che potrebbe essere fino all'1-2% dei pazienti COVID. Le unghie COVID tendono a comparire nei giorni o nelle settimane successive all'infezione da COVID, quando le unghie crescono. Sebbene inizialmente possano essere dolorose, la maggior parte tende a tornare alla normalità nel giro di qualche settimana.

Perdita di capelli

La perdita di capelli è forse un sintomo sottovalutato della COVID-19, che di solito si manifesta un mese o più dopo l'infezione acuta. In uno studio condotto su quasi 6.000 persone precedentemente colpite da COVID, la perdita di capelli è stato il sintomo più comune dopo la COVID, riportato dal 48% dei partecipanti. Era particolarmente diffusa tra le persone che avevano avuto una COVID grave e tra le donne bianche. Si ritiene che ciò sia dovuto al fatto che i capelli "percepiscono" lo stress dell'organismo, provocando un eccesso di caduta. In effetti, la caduta dei capelli può essere innescata anche da altri eventi stressanti, come il parto. La buona notizia è che con il tempo i capelli ricrescono normalmente.

Perdita dell'udito e acufeni

Come per altre infezioni virali, quali l'influenza e il morbillo, è stato riscontrato che la COVID colpisce le cellule dell'orecchio interno, con perdita dell'udito o acufene (una sensazione di ronzio costante nell'orecchio) a volte in seguito all'infezione. In uno studio di revisione che ha incluso 560 partecipanti, la perdita dell'udito si è verificata nel 3,1% dei pazienti con COVID, mentre l'acufene si è verificato nel 4,5%.