14 ottobre : Gaza, notte di bombe ; Chi sono i tre italiani ostaggi di Hamas ; 5 miliardi per gli statali : di Italo Carmignani

Sabato 14 Ottobre 2023, 05:48







#Manovra da 23 miliardi , 5 miliardi per i contratti del #pubblicoimpiego @LucaCifoni ; #Gaza bombardata #palestinesi in fuga @MauroEvangelisti ; L' #Italia che tifa i tagliagole @MarioAjello #Hamas tiene in ostaggio tre italiani @FrancescoBechis ; #FestadiRoma #Felailmiodiovivente @GloriaSatta; #Mindthegap #AnneBurghardt @FrancaGiansoldati