Da Mare Fuori a Nanni Moretti, Valentina Romani: «Bello quando ti tremano le gambe per un premio o per un esame all'università»

"Mi vado bene così e spero di non perdere mai quella sensibilità, quell’emotività". Anche bisogno della normalità. Da La Porta Rossa a Mare Fuori al film con Nanni Moretti, il racconto (con partenza da Roma Nord) dell'attrice Valentina Romani: "Bello quando ti tremano le gambe per un premio o per un esame all'università".

C'è una nuova generazione di attrici. Parte da qui il podcast di MoltoDonna, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero che proprio su MoltoDonna intervista Valentina Romani, raccontando anche una visita al Messaggero in occasione dei 145 anni del giornale.