25novembre La morte di Giulia. Uomini e no. Con una riflessione di Diletta Leotta: «Non ne possiamo più»

Uomini e No. In queste giornate da punto di non ritorno, segnate dall’uccisione a 22 anni di Giulia Cecchettin, MoltoDonna parte da qui: uomini e no. L'obiettivo comune: educare. Dal Centro uomini autori di violenza di Firenze lancia un messaggio preciso lo psicologo Rossano Bisciglia: «Si è violenti per scelta e per scelta si può mutare». Dal mondo del cinema arriva un messaggio altrettanto chiaro e lo ribadisce Furio Andreotti, tra gli sceneggiatori del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. E lo stesso dal mondo dello sport, come ambiente solidale, in cui ci si sostiene e in cui si impara anche a fare i conti con le sconfitte. E da qui arrivano le riflessioni di Diletta Leotta, conduttrice tv e volto di DAZN: «Non ne possiamo più». Punto di partenza del nuovo podcast di MoltoDonna, inserto in edicola e disponibile online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Alessandra Camilletti ne parla con Alvaro Moretti, vicedirettore del Messaggero che proprio su MoltoDonna intervista Diletta Leotta.