La via interrotta del gas: che autunno ci aspetta? E intanto in banca risalgono i tassi di interesse sui conti

La crisi del gas, per iniziare, con la via interrotta tra Russia ed Europa e la via alternativa dagli Stati Uniti: cosa ci aspetta davvero in questo autunno? La forte domanda di pannelli fotovoltaici, per aggrapparsi alle energie alternative, ma con non poche difficoltà di accesso all'installazione. Sos clima: i dati Ispra dicono che 5,7 milioni di persone vivono in zone soggette a frane e 12,3 milioni in aree soggette ad alluvione e l'ufficio studi Confartigianato ha calcolato in 40 anni, dal 1980 al 2020, danni economici per 90 miliardi legati agli eventi climatici estremi: è possibile ridurre il rischio? I conti in tasca: le banche rialzano i tassi di interesse sui conti correnti ed ecco perché. Poi ancora, lo Ior. E anche la Investindustrial di Andrea Bonomi che entra in Eataly. E poi Porsche e Ferrari, bolidi non solo in pista. Sono i temi del podcast di MoltoEconomia, inserto in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Alessandra Camilletti ne parla con Osvaldo De Paolini, vicedirettore del Messaggero.