Vaccini, scontro tra Walter Zenga e Cecchi Paone: «Non parlare di scienza e parla di pallone, ignorante»

Si accende la discussione tra Walter Zenga e Alessandro Cecchi Paone nel salotto di "Live - Non è la Durso". I due ospiti della domenica sera di Canale 5, si confrontano sul tema dei vaccini, senza risparmiarsi in diplomatici convenevoli. A scatenare lo scontro è il racconto della propria esperienza di vaccinazione a Dubai (dove risiede per motivi di lavoro) dell'ex portiere dell'Inter. «Qui a Dubai si può scegliere quale vaccino fare, io ho scelto quello cinese», dice Zenga, che aggiunge «Da questo lato del mondo, tantissimi lo hanno fatto».

«Chi ti ha detto quante persone sono morte o hanno avuto problemi con quel vaccino» replica Cecchi Paone infastidito dalla spiegazione della scelta del vaccino fornita dallo sportivo. «Non sei mai uscito dalla Barona (quartiere di Milano), ma fai il bravo dai!» replica Zenga. «Sei scemo o vuoi che ti querelo? Ti querelo, non parlar di scienza e parla di pallone ignorante!» contrattacca il divulgatore scientifico, «Lui non è titolato a parlare di vaccini» aggiunge. Di fronte all'acceso scontro, arriva ben presto l'invito della conduttrice Barbara D'Urso ad abbassare i toni, invito seguito dalla minaccia di spegnimento dei microfoni dei due ospiti.

Ma la discussione tra i due non cessa di fronte allo spegnimento delle telecamere del programma televisivo. «“È tipico di chi non ha argomenti e non sa nemmeno di cosa sta parlando, alzare aggressivamente la voce e insultare maleducatamente l’interlocutore”... “Parlare di Dubai, una delle città più moderne al mondo, come di un paese incivile, significa o essere ignoranti o essere in malafede. O entrambi.”... mi dispiace solo aver accostato in questa conversazione il nome della mia città Milano e di uno dei suoi quartieri la Barona..» scrive Walter Zenga in un post Instagram dopo la diretta.

«Dopo un anno ancora non siamo riusciti a fare una comunicazione scientifica di livello!» scrive invece, con toni polemici, Alessandro Cecchi Paone sul suo profilo social.

