Walter Zenga a Dubai si vaccina con il cinese Sinopharm: le sue risposte (social) da virologo

Walter Zenga si è vaccinato a Dubai, col vaccino cinese. In tempi di pandemia c’è anche chi non ha voglia di aspettare il proprio turno. E tra questi ci sono vip (e non) che per farsi vaccinare vanno negli Emirati Arabi Uniti, dove si fanno inoculare la propria dose a suon di dollari.

Ma l’ex “Uomo Ragno” non è andato a Dubai per vaccinarsi ma ci vive - quindi, essendo residente, lo ha ricevuto gratuitamente - e ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini. Per lui niente Pfizer né Moderna né AstraZeneca, ma il vaccino cinese di Sinopharm, non ancora autorizzato nell’Unione europea.

In tanti tra i commenti gli chiedono notizie sul vaccino e lui risponde quasi fosse un virologo: «Lo hanno sospeso», commenta una fan, a cui Zenga risponde «forse ti confondi». Un altro gli chiede: «Non è che tra gli effetti collaterali c'è che diventi milanista?». «Nessun effetto collaterale», risponde Walter, con una sfilza di cuori nerazzurri. Salvatore Monaco, difensore del Perugia, è più polemico: «Grande mister, qui aspettiamo Babbo Natale per farlo».

