Vladimir Luxuria a Storie Italiane: «In famiglia ho avuto momenti difficili per la mia identità sessuale»

Il rapporto tra genitori e figli è stato al centro della puntata di oggi, 13 ottobre 2020, di Storie Italiane su Rai1. Ospite in studio anche Vladimir Luxuria, che si è raccontata a tutto tondo durante il programma condotto da Eleonora Daniele. La ex deputata ha raccontato che a causa della sua identità sessuale ha vissuto «momenti difficili con i suoi familiari».

Luxuria si è commossa dopo aver visto un filmato dedicato alla sua famiglia. «Dopo quel periodo siamo diventati più coesi», ha spiegato. Il periodo difficile è stato quindi superato nel migliore dei modi e anche dopo la puntata, l'attivista per i diritti della comunità Lgbtq, ha condiviso sui social una foto insieme al papà, Antonio Guadagno e alla mamma Maria Michela Guadagno. «Per i miei genitori ci sarò sempre» ha scritto Luxuria sotto al post.

«Noi figli e figlie saremo sempre a debito nei confronti dei nostri genitori. Mio papà e mia mamma hanno lavorato tantissimo e non hanno fatto mancare mai nulla a noi, che siamo cinque figli», ha raccontato la ex deputata foggiana. «Mio padre ha fatto l’autotrasportatore. Durante i suoi viaggi lunghissimi, ha rischiato spesso la vita a causa di colpi di sonno. Non sarei mai in grado di risarcire fino in fondo tutto quello che hanno fatto per me», ha concluso Luxuria.

