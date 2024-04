Veronica Bocelli, chi è la moglie di Andrea Bocelli: «L'ho conosciuto a 20 anni, lui ne aveva 45. Siamo andati subito a vivere insieme»

Quando ha stretto per la prima volta la mano di Andrea Bocelli aveva 20 anni. «Qualcuno doveva avergli detto che ero una bella ragazza (ride, ndr), così è venuto a presentarsi. Io gli ho detto “Maestro, per me è un onore conoscerla”, e lui “Perché mi dai del lei, avremo di sicuro la stessa età”», racconta Veronica Berti Bocelli, moglie del tenore a Vanity Fair che, in realtà ha 25 anni meno di lui.

Il matrimonio

«Mi ha corteggiata due minuti e mezzo - racconta - Ci siamo conosciuti e poco dopo siamo andati a vivere insieme. Io sono un'istintiva, mi piace prendere le decisioni con grande velocità. Non è detto che siano giuste, è un mio limite. In questo caso, fortunatamente, lo è stata. Dopo tanti anni lavorare insieme, quando si è marito e moglie, non è facile, ma credo che la differenza di età alla fine sia venuta a nostro favore. Abbiamo lo stesso carattere, siamo entrambi passionali e fumantini, e sono certa che a parità d’età avremmo fatto scintille. Oggi, invece, è lui il più tollerante e paziente. Io sono come una pentola a pressione».

I figli

Stanno insieme da allora, hanno una figlia (Virginia, 11), si sono sposati nel 2014.

Bocelli è anche padre di Matteo, 26, e Amos, 29, nati dal suo primo matrimonio. Da oltre vent’anni è lei a fare da manager al Maestro e nel 2011 insieme hanno creato la Fondazione benefica Andrea Bocelli, la cui missione è «Empowering people and communities», di cui Veronica è vicepresidente.