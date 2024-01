Andrea Bocelli: «Gli extraterrestri? Ho chiesto a Obama se esistono gli Ufo»

Lunedì 22 Gennaio 2024, 08:08

Durante un'intervista a Che tempo che fa con Fabio Fazio, Andrea Bocelli rivela di aver chiesto al presidente Obama se gli UFO esistono durante una visita alla Casa Bianca. Bocelli racconta che, prima di congedarsi nello Studio Ovale, ha posto la domanda al presidente, il quale ha risposto dicendo che non ci sono extraterrestri, ma ci sono fenomeni inspiegabili. Bocelli ammette di essere stato scettico sull'argomento in passato ma ha iniziato a riflettere su ciò che è contenuto nelle Sacre Scritture, menzionando la presenza degli extraterrestri nel Vecchio Testamento. «In una visita alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, prima di congedarci, ho detto al presidente 'dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?'. Lui è rimasto un po' interdetto, ha detto 'non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare'».