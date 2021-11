Varriale indagato per stalking, botte e minacce alla compagna. I magistrati: «Prove schiaccianti»

Enrico Varriale di nuovo nei guai. Ha molestato, minacciato e picchiato la sua compagna. Ora il giornalista sportivo va a processo per stalking senza neanche passare dall’udienza preliminare. Secondo i magistrati romani infatti le prove a carico dell’ex direttore di Rai Sport sono schiaccianti. Lo scrive Repubblica.

Varriale nei guai, ecco le accuse

Varriale era stato denunciato dall'ex compagna, che ha raccontato di essere stata picchiata dal giornalista durante una lite avvenuta in estate. Non solo: il giornalista tv l'avrebbe tempestata di messaggi e chiamate, citofonandole più volte anche verso le 6 del mattino. Comportamenti, si legge nelle carte, che avrebbero provocato nella donna «un grave stato d'ansia e paura». E poi: «Le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo».

La difesa - Interrogato dal giudice per le indagini preliminari Monica Ciancio, Varriale si era detto estraneo alle accuse che gli vengono mosse. «Ho potuto chiarire la mia posizione nell'interrogatorio – aveva dichiarato il telecronista – Sono sicuro che le false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare e ho fiducia nella giustizia che farà il suo corso spero nei tempi più brevi possibili. Sono commosso dalla vicinanza e dalla solidarietà che ho ricevuto da molti, non era scontato alla luce del modo in cui è stata presentata mediaticamente una vicenda triste e personale. Evidentemente i tanti che mi conoscono da anni sanno che non posso essere quel tipo di uomo, ringrazio tutti per il sostegno che mi stanno dando».