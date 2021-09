Treviso, morto l'imprenditore Fabio Biasuzzi: lutto nel mondo dell'ippica

Venerdì 3 Settembre 2021, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 20:57

Grande appassionato di cavalli Fabio Biasuzzi. È morto oggi a Treviso. Guidatore, ma soprattutto allevatore. Con il marchio "Bi" i suoi cavalli hanno vinto in tutta Europa. È stato anche presidente dell'ippodromo di Treviso. Questo per capire l'enorme lutto che ha colpito il mondo dell'ippica e dell'imprenditoria. È morto oggi a Treviso, all'età di 72 anni, l'imprenditore Fabio Biasuzzi, per molti anni attivo con la sua aziende nel settore estrattivo, oltre che del turismo.

«Con Fabio Biasuzzi - ha commentato il presidente Luca Zaia, esprimendo il suo cordoglio - se ne va un grande imprenditore, figlio di una famiglia di grandi imprenditori trevigiani. Il nome dei Biasuzzi, infatti, è un pezzo di storia della Marca. L'epilogo triste della malattia ha messo fine alla sua attività in diversi campi di impresa, dall'escavazione al settore immobiliare, ma anche a quello sportivo e ippico. È stato un appassionato allevatore di cavalli e ha legato il suo nome anche all'Ippodromo di Treviso, grazie ad una passione che gli aveva trasmesso il papà Bepi e che ha condiviso con suo fratello Mauro».

«La scomparsa di Fabio - conclude - mi rattrista molto. Sono vicino alla moglie, ai figli, a tutti i familiari e tutte le persone che gli sono state vicine e gli hanno voluto bene».