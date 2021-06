Ippica, domani gli ultimi Gran Premi all'Ippodromo delle Cappannelle

Lunedì 28 Giugno 2021, 17:18

L’Ippodromo Capannelle si appresta a serrare i battenti per la tradizionale chiusura dei mesi di luglio e agosto. E, come da tradizione, lo fa in occasione della festività dei patroni della Capitale, santi Pietro e Paolo. Domani martedì 29 giugno, con inizio delle corse alle 17.25, ultimo convegno in programma prima della pausa di di due mesi prevista nel periodo estivo, in attesa della ripartenza a settembre. Una chiusura col “botto” con un meraviglioso ultimo convegno imperniato sul Gran Premio Triossi per i 4 anni europei e sul Gran Premio Turilli per i "free for all" di ogni paese, ma impreziosito da altre corse importanti e ricche di fascino.

I Gran Premi della chiusura dell'Ippodromo delle Capannelle

Si annuncia un’edizione vivacissima che potrebbe regalare uno svolgimento avvincente. Nel campo dei partenti della classica riservata ai 4 anni europei (castroni esclusi) le uniche defezioni sono quelle degli stranieri e del solo Bepi Bi tra gli indigeni.

Passato da alcuni mesi alle cure del Team Gocciadoro, Bengurion Jet si presenta da favorito al fondamentale impegno programmato sulla pista romana. L’allievo di Alessandro Gocciaodoro ha già dato prova di poter essere incisivo in ogni schema di corsa ma dovrà far ricorso a tutta la sua duttilità per venire a capo di una contesa che gli proporrà la duplice difficoltà di non far gestire la corsa in avanti ai veloci Blackflash Bar e Bonjovi Mmg badando a non offrire il fianco - nella presumibilmente infuocata fase finale di gara - alla violenta progressione del derbywinner Bleff Dipa.

La corsa non si ridurrà comunque ad un match tra i due più attesi perché la leader femminile della generazione Blackflash Bar ha tutte le carte in regola (velocità iniziale, duttilità, forma e freschezza atletica in quanto dosata con molto acume negli impegni agonistici dal suo preparatore Fausto Barelli) per candidarsi al successo pieno. Penalizzato dal sorteggio del numero più alto della prima fila, un altro sicuro protagonista della contesa potrebbe essere Bonjovi Mmg, vincitore nel corso dell’anno delle classiche di Aversa e Firenze. Non si esauriscono con i nomi dei concorrenti già citati i motivi di uno splendido Gran Premio Triossi: Bristol Cr potrebbe far tesoro del numero 1 per migliorare i suoi già buoni piazzamenti, Billy Idol Jet (altra pedina del Team Gocciadoro) è il recente vincitore delle tappe classiche di Trieste e Padova ma la seconda fila lo penalizza notevolmente, Banderas Bi ha grinta, coraggio e tamburo per puntare almeno ad un piazzamento così come Belzebù Jet, duttile, veloce e in ottima forma che ha buona sistemazione alla corda in seconda fila.

Se il Triossi ha una rosa discretamente ampia di favoriti e una serie di plausibili alternative, il Gran Premio Gaetano Turilli si presenta come un match dal quale scaturiranno scintille per l’intero percorso tra due dei più forti anziani del nostro eccezionale gruppo di campioni del trotto (da completare con i nomi di Vivid Wise As, vincitore di questa corsa dodici mesi or sono, e Vernissage Grif solamente per citarne alcuni): il campione del mondo Zacon Giò (vincitore a New York di un International Trot ma anche dell’ultimo Gran Premio Lotteria battendo un certo Face Time Bourbon, quest’ultimo indubbiamente considerato il più forte trottatore del momento, almeno per quanto riguarda l’Europa) e Alrajah One, il derbywinner 2019 che ambisce a ricalcare le imprese dei migliori nell’immediato futuro.

Difficile, in sede di pronostico, ipotizzare un vincitore del Turilli edizione 2021 diverso dai nomi dei due indiscussi favoriti della corsa ma il francese Digne et Droit andrà tenuto in debita considerazione. Punterà con fondate speranze almeno ad un ottimo piazzamento e andrà preferito nel pronostico ad un Amon You Sm che continua a correre in maniera eccezionale raccogliendo meno di quanto meriterebbe.

Sarà decisamente meno facile il compito per gli altri otto in campo: Deimos Racing sembra sacrificato dal numero esterno della prima fila, e va quindi posposto a Zefiro d’Ete e al coraggioso Antony Leone. Può essere definito “decoubertiniano” il tentativo dei cinque che partiranno in seconda fila con Toscarella e Vincerò Gar che comunque dovrebbero far meglio di Arnas Cam, Zadig del Ronco e Vulcan Black.

Accanto alle due splendide corse di gruppo 1, il convegno propone altre prove di ottimo spessore tecnico: il Premio Napoleon Bar, miglio per anziani di categoria A e B, il prestigioso Premio Carena, confronto per femmine di 4 anni (una sorta di sfollamento per le nate nel 2017 che non hanno avuto l’ardire di cimentarsi nel Triossi) e il Premio Vitruvio, una ben frequentata prova per i 3 anni.

Undici (un numero davvero inconsueto per questo tipo di prove) al via nel Premio Napoleon Bar con la femmina Zeudi Amg, letteralmente volante da alcuni mesi, che merita chiaramente il pronostico nonostante il numero di avvio in seconda fila: il compito per l’allieva di Lucio Becchetti non sarà comunque scontato al cospetto di avversari come Zidane Grif, Azteco dei Greppi, Aramis Ek, Sonia, Super Fez e Adamo Dipa.

Sei sole le femmine di 4 anni ingaggiate nel Premio Carena: Bella Winner e Babirussa Jet probabili protagoniste di un incerto match mentre nel confronto per buoni 3 anni cercherà di ritrovare la vittoria il potente Croizeross opposto a Cobalto di No, Clarissa e Camelot Grif.