San Valentino in casa Totti: Francesco e Noemi partiti per una fuga romantica, Ilary senza Bastian, e per Chanel c'è un ammiratore segreto

Totti-Ilary e il primo San Valentino da separati. E mentre l'ex capitano giallorosso ha passato la festa degli innamorati con la sua Noemi, con Ilary non c'è traccia del suo Bastian. Come ormai spesso accade a rendere pubblica la vita di casa Totti, quella nuova di Roma Nord, è proprio la nuova compagna dell'ex numero 10 che condivide con i suoi follower le sue giornate assieme al pupone e non solo. E proprio ieri nelle sue stories Instagram è apparsa una foto che faceva intuire una fuga romantica tra i due. Noemi Bocchi ha postato uno scatto fatto su un treno con tanto di scritta "Happy Valentine's Day to all" e il tag Francesco Totti. Ormai non si nascondono piu', vivono la loro storia alla luce del sole mostrandosi anche insieme in pubblico.

Francesco Totti, Noemi Bocchi è incinta? I paparazzi fotografano la cartellina clinica (lasciata in auto)

San Valentino in casa Totti: ecco dove sono Francesco e Noemi

Le cose tra Totti e Noemi sembrano andare a gonfie vele e secondo indiscrezioni, i due potrebbero addirittura presto annunciare l’arrivo del loro primo figlio (nella macchina di Noemi sarebbero state avvistate qualche giorno fa infatti alcune cartelle cliniche). Ma dove hanno passato il primo San Valentino da coppia Totti e Noemi? E' Venezia la prima romantica città scelta dai due, come confermato da un post su Instagram che svela il ristorante extralusso dove i due hanno trascorso la serata. lei tagga lui, ma lui non ricondivide la storia della compagna.

Ilary senza Bastian, con chi ha passato la festa degli innamorati

Ilary Blasi nel frattempo si è mostrata in compagnia dei suoi tre figli, ma non ha fatto alcun riferimento al fidanzato Bastian Muller (che sarebbe rientrato in Germania per impegni di lavoro).

Per Ilary il San Valentino è in compagnia dei suoi amori piu' grandi: i figli Cristian, Chanel e Isabel. Una tavola bandita e allestita a tema tra piatti rossi, candele e petali di rose. La conduttrice de L'Isola dei Famosi sembra aver ritrovato la serenità dopo l'addio all'ex marito e ora in molti si chiedono quale sarà il suo futuro.

Spunta un ammiratore segreto per Chanel

Un San Valentino romantico per Francesco ma anche per sua figlia Chanel Totti che, proprio nel giorno dedicato agli innamorati, ha ricevuto un gigantesco mazzo di rose rosse da un ammiratore segreto, e non è la prima volta. Chi sarà? Per ora non lo sappiamo ma quel che è certo è che la sedicenne è stata molto contenta del regalo ricevuto tanto che ha condiviso tutto sui social.