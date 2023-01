Ilary Blasi e Bastian in montagna, l'ex lady Totti presenta il nuovo compagno alla famiglia e agli amici

Vacanza in montagna per Ilary Blasi con il suo Bastian Muller. Quello che poteva sembrare un flirt si sta trasformando in amore e arrivano le presentazioni ufficiali. La conduttrice tv con la sua combriccola del cuore e la sorella Silvia e il cognato Ivan postano gli scatti felici ad alta quota.

Ilary Blasi fa sul serio con Bastian, in montagna arrivano le presentazioni del nuovo compagno alla famiglia e agli amici: le foto