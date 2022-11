Francesco Totti e Noemi Bocchi: nozze in vista? Il brillante (da 5 carati) sfoggiato a Dubai

Sul red carpet dei Globe Soccer Awards 2022 a Dubai Noemi Bocchi luccicava. Gli brillavano gli occhi, per l’emozione di essere al fianco del suo Francesco per la prima uscita pubblica, e le mani, per quello che Totti le ha voluto regalare come pegno d’amore.

Lui elegantissimo, ancora in forma e sempre sorridente davanti agli obiettivi che lo immortalavano. Lei anche con un abito di seta nero firmato Yves Saint Laurent dal valore di 3.500 euro, a quanto pare già esaurito sul sito della griffe. Ma non solo.

Totti e Noemi Bocchi a Dubai sottobraccio, l'esordio in "trasferta" per la partner del Capitano

I gioielli di Lady Totti

Il settimanale Chi fa l’elenco e i prezzi dei gioielli indossati dalla lady Totti compreso il bracciale Cartier del valore di 8 mila euro ammiratissimo, un prezioso collier ma soprattutto un anello con brillante che sta facendo sognare tutti i nuovi fans della coppia…

L’anello, scrive il settimanale diretto da Alfonso Signorini, è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag contenuto nella storia, si è risalita alla catena di negozi in cui l’anello sarebbe stato acquistato. Una gioielleria a Roma molto cara all’ex capitano della Roma che già frequentava ai tempi dell’amore ventennale con la sua Ilary.

Un anello ordinato, sembrerebbe, a dicembre dello scorso anno (prima di Capodanno, data di inizio frequentazione con Noemi), anello che riporterebbe i nomi di Francesco e di Noemi. E se questo non è amore allora che cosa è?

Un viaggio negli Emirati vissuto intensamente, come quasi una prima luna di miele che ha rischiato di essere rovinata sulla strada del ritorno in aeroporto, lo scorso lunedì mattina, quando la coppia ha rischiato di incrociare Ilary Blasi, partita in anticipo da New York a causa delle condizioni meteo. Chissà cosa sarebbe successo…