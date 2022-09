Totti e Ilary Blasi, l'accordo (sfumato): lei vuole 27 mila euro al mese, lui ne propone 7

L'accordo tra Totti e Ilary Blasi è sempre più lontano. Perché inconciliabili sembrano essere le richieste da parte due ex. Secondo quanto scrive il Corriere Della Sera, infatti, la conduttrice avrebbe chiesto 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto. Mentre l'ex capitano della Roma le avrebbe proposto zero euro per lei (visto che guadagna molto bene) e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un compromesso.

Totti, il compleanno da single. Cena con Noemi Bocchi vicino Roma e bacio (davanti ai figli)

La guerra delle borse (e dei rolex)

Non solo. Sempre seconto quanto racconta il Corriere, l’avvocato dell’ex Letterina, Alessandro Simeone, avrebbe presentato per conto della Blasi un’azione di reintegrazione a difesa del possesso (ex art. 1168 del codice civile) al fine di riavere indietro le borse firmate sottrattele dal marito.Una collezione di Dior, Chanel e Gucci che Totti avrebbe preso come “pegno” per i suoi molto più preziosi Rolex, scomparsi dalla cassetta di sicurezza, come raccontò lui stesso: «E che dovevo fare? Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio, ma non c’è stato verso», ha raccontato nell’intervista alCorriere. Ed è possibile che, a questo punto, anche gli avvocati del campione – Antonio Conte e Annamaria Bernardini de Pace – presentino analoga richiesta per recuperare gli orologi scomparsi.

Quanto guadagnano

Ma quanto guadagna l'ex coppia più amata dello showbiz? Nella sua carriera calcistica Totti ha guadagnato più o meno 84 milioni netti(l’ultimo stipendio era di circa 7 all’anno oltre ai bonus), oggi il suo reddito è molto più basso. Possiede proprietà immobiliari (solo la maxi-villa dell’Eur è quotata intorno ai 10 milioni, 3 quella di Sabaudia) e pubblicità. Ilary, invece per ogni edizione dell’Isola dei Famosi prenderebbe quasi un milione netto. Oltre a spot e promozioni varie.