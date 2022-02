Totti, cena al ristorante con Ilary e il video (subito virale) su Instagram: «Rottura? Solo fake news»

«Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: di fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati e sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire». Lo ha detto Francesco Totti attraverso una serie di storie pubblicate sul suo account Instagram.

L'ex attaccante della Roma ha trascorso la serata a cena assieme alla moglie Ilary Blasi in un noto ristorante del Centro della Capitale, nei pressi del Quirinale. Con loro anche il figli Cristian e Isabel. Il tutto ripreso da una storia pubblicata dalla showgirl in serata, quasi a voler rispondere a tutti i gossip sulla coppia pubblicati nelle ultime 24 ore. Nel video di pochi secondi si intravedono i due figli intenti parlare e mangiare una cena a base di pesce. Per qualche istante si vede anche Francesco Totti bere un bicchiere di Coca Cola: «Grande Vincenzo», dice Ilary Blasi al cameriere del ristorante. Pronta la risposta: «Grande di stazza, vero?». Un clima familiare e amichevole quasi a voler comunicare che tra la coppia non è in atto una crisi.