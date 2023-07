​Tommaso Zorzi difende Chiara Ferragni dopo la bufera per la foto in barca: «Noi influencer visti come degli inutili scansafatiche»

«Prendersela con Chiara Ferragni non risolverà nulla». A difendere l'imprenditrice digitale dalle polemiche di qualche giorno fa per il selfie in barca mentre la Sicilia bruciava ci pensa Tommaso Zorzi con una story su Instagram.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi su Instagram

«Non risolverà nulla prendersela con la Ferragni nell’economia del problema - spiega -L’andamento qui sui social (e specialmente su Twitter) è talmente volto alla caccia alle streghe, che Chiara Ferragni diventa oggetto di una polemica sul cambiamento climatico».

«Le polemiche hanno senso quando sono costruttive e questa davvero non lo è - continua - Non risolverà nulla prendersela con la Ferragni nell’economia del problema.

Può non piacerti il personaggio, puoi lecitamente dissentire con tutto quello che dice e fa, ma che diventi il capro espiatorio per una situazione che da settimane ha messo in ginocchio una regione lo trovo intellettualmente disonesto. E, per concludere, gli influencer sono sempre tacciati sostanzialmente di inutilità e pigrizia. Sono degli scansafatiche che hanno vinto alla lotteria della vita e si ritrovano a guadagnare grandi cifre senza nessun tipo di titolo o di talento».

Secondo Zorzi, gli influencer sono percepiti come personalità che «possono al massimo parlare di make-up e outfit of the day. In sintesi, degli ebeti con un ricco conto in banca. Quando però un scoppia un caso che ne vede coinvolto uno, questo immediatamente diventa il modello della gioventù odierna. La persona che spreca il valore della propria voce e che non mette a disposizione la propria cassa di risonanza per salvare il mondo. Non trovate che sia un po’ strano?».