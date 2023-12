Tom Cruise, chi è la nuova fiamma Elsina Khayrova: ex modella figlia di un sostenitore di Putin con patrimonio milionario

Si chiama Elsina Khayrova, ha 36 anni, ed è un'ex modella madre di due figli. Era sposata con l'oligarca russo Dmitry Tsvetkov e il padre è un importante parlamentare sostenitore - non potrebbe essere diversamente - di Vladimir Putin. Siccome a parole i russi attaccano il decadente sistema occidentale ma poi amano la bella vita che garantisce loro grazie al denaro, Elsina Khayrova ha preso la cittadinanza del Regno Unito e questo le consente di divertirsi, visto che su Instagram ha pubblicato foto da Parigi, Venezia, Saint Tropez, Monte Carlo, Doha e dalla California.

Tom Cruise e la nuova fiamma avvistati a Londra

Secondo un articolo del tabloid inglese Daily Mail la figlia del politico sostenitore di Vladimir Putin, l'uomo che da 25 anni controlla la Russia, è la nuova fiamma di Tom Cruise, il sessantunenne attore americano protagonista della saga di Mission Impossible e uno dei membri più popolari di Scientology.

Secondo il Daily Mail Tom Cruise è stato visto sabato scorso in una festa a Londra, a Mayfair, in compagnia della figlia del parlamentare russo. «Una fonte ha detto al Daily Mail che Cruise e Khayrova erano "inseparabili, chiaramente una coppia". Sembrava infatuato di lei»

Elsina Khayrova, chi è

Ancora: «Secondo quanto riferito, Cruise e la signorina Khayrova hanno lasciato l'evento insieme nelle prime ore del mattino».

Elsina si è separata dal magnate russo un anno fa, dopo un matrimonio durato almeno dieci anni ed ora è impegnata in un contenzioso in tribunale per il divorzio seguito con molta attenzione dai media britannici.

Racconta il Daily Mail: «Insieme, Elsina e il marito condividevano una miriade di proprietà, tra cui una villa da 22 milioni di sterline nella tenuta di Wentworth nel Surrey e cinque appartamenti a Londra per un valore totale di 18 milioni di sterline. Possedevano anche proprietà sia a Dubai che a Cipro per un valore di 2 milioni di sterline insieme alle loro vaste collezioni di auto di lusso, gioielli e arte del valore di milioni di sterline. Il loro astioso divorzio ha fatto notizia quest'estate dopo che Khayrova è stata accusata di nascondere ingenti beni al suo ex marito.Tra i loro beni, Khayrova è stata accusata di non aver incluso la sua vasta collezione di oltre 150 borse per un valore di quasi 1 milione di sterline».