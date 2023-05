Tiger Woods accusato di molestie sessuali dell'ex fidanzata Erica Herman: la donna chiede 30 milioni di dollari

Tiger Woods accusato di molestie sessuali dall'ex fidanzata Erica Herman che ora reclama 30 milioni di dollari. La donna sostiene che il golfista vincitore di 15 Major abbia avuto con lei una relazione sessuale quando era una sua dipendente costringendola poi a firmare un accordo di non divulgazione minacciandola di licenziarla se lo avesse rivelato. «Un capo che impone condizioni di lavoro diverse al suo dipendente a causa della loro relazione sessuale è una molestia sessuale», sostiene l'avvocato della Herman.

Le accuse di Erica Herman

Erica Herman lavorava al ristorante di Woods, The Woods, a Jupiter, in Florida, quando hanno iniziato la loro relazione terminata nell'ottobre 2022. Nello stesso mese ha intentato una causa contro il trust che Woods ha istituito per la sua residenza in Florida nel 2017. La donna ha affermato di avere un contratto di locazione orale per rimanere nella residenza per altri cinque anni circa e ha chiesto più di 30 milioni di dollari danni dopo aver affermato di essere stata chiusa fuori casa in violazione dell'accordo. «Quando ha deciso di chiudere la loro relazione sessuale, l'ha convinta a lasciare la sua casa, l'ha chiusa fuori, le ha preso soldi, animali domestici e beni personali e ha cercato di convincerla a firmare un diverso accordo di non divulgazione», ha aggiunto l'avvocato della donna.

I documenti

Secondo i documenti del tribunale depositati dall'avvocato di Woods dicembre, il golfista ha risposto alla causa iniziale di Herman avviando un procedimento arbitrale riservato per risolvere la controversia in conformità con i termini dell'accordo che i due hanno firmato all'inizio della loro relazione nel 2017. Secondo la controparte Herman non ricorda di aver firmato quel documento poiché era stato presentato dall'avvocato di Woods in un precedente deposito in tribunale.

Le tappe

A gennaio, Erica Herman ha tuttavia rilanciato ponendo una «controversia per molestie sessuali», un'affermazione che ha portato l'American Arbitration Association a sospendere i procedimenti riservati ai sensi di una nuova legge federale che può invalidare gli accordi di arbitrato forzato in caso di molestie sessuali o aggressioni. A marzo la donna ha fatto seguito a ciò intentando un'altra causa in un tribunale statale pubblico, questa volta contro lo stesso Woods, un deposito che chiede al tribunale di liberarla dalla scrittura privata con Woods.