Tiffany Trump fidanzata con un rampollo libanese cresciuto in Nigeria

Un nuovo fidanzato per Tiffany Trump, figlia minore di Donald. La ragazza sta frequentando un rampollo cresciuto in Nigeria, uno degli stati africani che il presidente The Donald avrebbe definito "cessi di paesi". Lo riporta il New York Post, secondo cui la first daughter avrebbe conosciuto Michael Boulos, la cui famiglia è di origine libanese, quest'estate, a Mykonos, in Grecia.

Boulos, che ora vive a Londra, è cresciuto nella città di Lagos, dove la sua famiglia possiede una conglomerata multimiliardaria che commercia in veicoli, vendita al dettaglio e costruzioni. Le cose tra la figlia del tycoon e il giovane starebbero andando molto bene, tanto che lei lo ha invitato a trascorrere le feste del Ringraziamento con il clan Trump a Mar-a-Lago, in Florida.



