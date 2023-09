I The Kolors annullano il concerto a Marino: «Doveva essere gratuito invece è a pagamento». Il Comune: «Si tratta di un malinteso»

Venerdì 29 Settembre 2023, 10:40

Era tutto pronto per il grande concerto gratuito alla Sagra dell'Uva del 2 ottobre tranne la band che si sarebbe dovuta esibire. I The Kolors hanno annullato una delle serate previste nel Summer Tour 2023, un tour deciso dal gruppo per promuovere il brano Italodisco. Tutto è iniziato quando sulla pagina Facebook dell'agenzia di produzione e organizzazione eventi a cui la band è legata ha pubblicato sui social un messaggio con scritto: "Nonostante la volontà dell’artista a parteciparvi, l’agenzia ColorSound si trova costretta a cancellare il concerto dei The Kolors previsto per il 2 di ottobre allo stadio di Marino (RM) a causa di importanti inadempienze da parte degli organizzatori relative alla vendita assolutamente non autorizzata di prevendite dei biglietti. Il concerto in questione rientra nel Summer Tour 2023, tour che la band ha deciso di fare in forma assolutamente gratuita come regalo ai fan durante il periodo promozionale di Italodisco. Ci scusiamo con i fan e speriamo di suonare gratis per Marino il più presto possibile". Secondo quanto riferito, il costo del biglietto è di 5 euro.

I The Kolors annullano il concerto di Marino: cosa è successo

Non ha tardato ad arrivare la risposta da parte del Comune di Marino che attraverso i social ha specificato di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale a Palazzo Colonna, l'edificio che ospita il municipio. Per poi aggiungere: "Non abbiamo ancora ricevuto alcuna nota ufficiale dall’agenzia che, per conto dell’Amministrazione, ha ingaggiato il gruppo dei The Kolors per il concerto del prossimo 2 ottobre Mi sono messo subito in contatto con il Manager del gruppo per cercare di capire quanto successo. Si tratta sicuramente di un malinteso che auspico si possa risolvere quanto prima per confermare la presenza di questi grandi artisti che tutti i fan aspettano con ansia". Per adesso non ci sono novità al riguardo, i cittadini attendono ulteriori aggiornamenti.

